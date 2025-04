Stand: 02.04.2025 17:51 Uhr Unfall in Lübtheen: Motorradfahrer flieht von Unfallstelle

In Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim stießen am Dienstagabend ein Auto und ein Motorrad zusammen. Eine 34-jährige Autofahrerin übersah beim Einscheren einen 24-jährigen Motorradfahrer. Er wurde bei dem Zusammenprall an Schulter und Knie verletzt - lehnte jedoch eine Behandlung vor Ort ab. Während der Unfallaufnahme floh er unerlaubt. Später stellte sich heraus: Das Motorrad war nicht zugelassen, und er hatte keinen Führerschein. Die Polizei fand ihn wenig später zu Hause, wo er sich dann ärztlich behandeln ließ.

