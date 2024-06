A24 Vollsperrung nach LKW Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall mit zwei LKW sind in der Nacht auf der A24 zwei Menschen verletzt worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Aktuell ist die A24 Höhe Hagenow in Richtung Berlin voll gesperrt. Kurz nach Mitternacht fuhr ein LKW-Gespann nahe Hagenow auf einen abgestellten Lkw mit Anhänger auf. Er stand laut Polizei an einer Brücke, um eine Brückenprüfung mit Hinweisschildern abzusichern. Der Sicherungs-LKW wurde durch den Aufprall quer auf die Fahrbahn geschoben, ein Anhänger drohte einen Abhang hinab zu rutschen. Bei dem Unfall wurden der 68-jährige Unfallverursacher sowie eine 50-jährige Mitarbeiterin der Baufirma verletzt. Die Bergung beider LKW und der Anhänger wird laut Polizei bis zum Mittag dauern.