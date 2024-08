Stand: 20.08.2024 07:14 Uhr Heringsdorf: neuer Eigentümer für die Strandkorbfabrik

Die Traditionsmanufaktur "Korbwerk Usedom" in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen neuen Eigentümer und wird nun unter dem neuen Namen "Korbwaren 1925 Usedom" weiterarbeiten. Zum ersten September übernimmt die Tischlerei Pohl aus Züssow die Strandkorbfabrik. Somit sind die Arbeitsplätze der 14 Tischler und Korbmacher jetzt gesichert. Der neue Eigentümer, Manfred Pohl, hofft auf Synergien zwischen der Manufaktur und seinem Tischlereibetrieb in Züssow. So will Pohl, dass zum Beispiel auch Aufträge für den Innenausbau von Yachten in der Strandkorbfabrik bearbeitet werden. Zudem sollen auch Körbe für einen Hersteller von Heißluftballons aus Naturmaterialien geflochten werden. Pohl plant außerdem, die Produktion von Heringsdorf nach Ückeritz zu verlegen. Dort habe man eine Produktionshalle angemietet, sagte Manfred Pohl. Der Mietvertrag für die bisherigen Hallen konnte nicht verlängert werden.

