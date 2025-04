Stand: 05.04.2025 08:56 Uhr Erste Anmeldephase für Rügenbrücken-Marathon gestartet

Wer im Oktober am 17. Rügenbrückenmarathon teilnehmen möchte, kann sich nun dafür anmelden. Bis zum 4. Juli läuft die erste Anmeldephase. Insgesamt stehen sieben Strecken zur Auswahl: Marathon, Halbmarathon, 6 km-Lauf, 10 km-Lauf, 6 km Walking, 10 km Walking und der 3 km Kinderlauf. Die Wettbewerbe beginnen und enden auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Am 5. Juli beginnt dann die zweite Anmeldephase, allerdings zahlen Spätanmelder fünf Euro mehr. Das heißt, für den Marathon zum Beispiel werden dann 45 statt 40 Euro fällig. Das größte Lauf- und Sport-Event in Mecklenburg-Vorpommern wird traditionell von der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen in Kooperation mit dem Sportbund Hansestadt Stralsund veranstaltet. Mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters werden zu dem Sportereignis erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.04.2025 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen