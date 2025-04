Stand: 06.04.2025 17:25 Uhr Greifswalder FC feiert 3:0 Erfolg gegen VFC Plauen

Der Greifswalder FC hat vor heimischem Publikum im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Mannschaft vom VFC Plauen mit 3:0 besiegt. Das Team von Trainer Zschiesche erzielte alle drei Treffer in der zweiten Halbzeit. Die Tore schossen Brand (54.), Atilgan (59.) und Kosak (90.+1). Während der VFC Plauen mit 17 Punkten das Schlußlicht der Tabelle der Regionalliga Nordost bildet, festigt der GFC mit 44 Zählern seine Position im oberen Teil der Tabelle und steht auf Platz sechs. Am kommenden Sonnabend geht es auswärts in die Partie gegen Rot-Weiß Erfurt in der thüringischen Landeshauptstadt..

