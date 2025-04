LNG-Terminal auf Rügen sucht neue Flüssigerdgas-Abnehmer Stand: 06.04.2025 14:43 Uhr Die Deutsche ReGas hat eine neue Gebotsrunde für das LNG-Terminal auf Rügen begonnen. Damit sollen bis zum Jahr 2043 weitere Einspeise-Kapazitäten verkauft werden.

Die deutsche ReGas stellt mit dem Terminal die Infrastruktur zur Verfügung und ist so etwas wie der Mittelsmann zwischen LNG-Anbietern und Gas-Käufern. Sie hält das Flüssigerdgas im Terminal quasi nur virtuell in ihren Händen. Deswegen sucht die ReGas nun wieder Händler, die das regasifizierte LNG auch abnehmen und für das Einspeisen ins deutsche Gasnetz entsprechen bezahlen.

Terminal soll wieder zweites Regasifizierungsschiff bekommen

Die Händler können ab sofort für entsprechende Kapazitäten für die Jahre 2027 bis 2043 bieten. Um spätestens ab 2027 wieder auf die ursprüngliche Terminal-Kapazität von 13,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas zu kommen, soll auch wieder ein zweites Regasifizierungsschiff in den Hafen Mukran geholt werden. Nach der Aufnahme des Regelbetriebs im September 2024 hatte das Terminal Schwierigkeiten, seine zwei Regasifizierungsschiffe im Hafen auszulasten. Die Deutsche ReGas kündigte daraufhin den Chartervertrag für eines der schwimmenden Terminals - die "Energos Power" - mit dem Bundeswirtschaftsministerium und das Schiff wurde im Februar abgezogen.

Reaktion auf russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine

In Mukran wird das per Schiff gelieferte Flüssigerdgas wieder in einen gasförmigen Zustand verwandelt. Über eine eigens gebaute etwa 50 Kilometer lange Pipeline wird es dann nach Lubmin ins deutsche Gasfernleitungsnetz eingespeist. Das Flüssigerdgas-Terminal in Mukran wurde als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingerichtet, um die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen.

