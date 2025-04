Stand: 06.04.2025 15:00 Uhr Stralsund: 110.000 Euro Spendenerlös bei "Windflüchter-Gala"

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist bei der "8. Windflüchter-Benefiz-Gala" am Sonnabend eine Spendensumme von 110.000 Euro zusammengekommen. Prominente wie Cassandra Steen, ÖXL und DDR Rock-Ikone Petra Zieger haben bei den Gala-Besuchern Geld gesammelt. Zusätzlich zu den Eintrittsgeldern sind Einnahmen aus einer Auktion in den Gesamterlös geflossen. Mit dem Geld werden Projekte der Stralsunder Stiftung "Betroffen" für Tumorpatienten und deren Angehörige in der Region umgesetzt. Zum Beispiel, das Krebspatienten ihren Alltage besser bewältigen können oder mit der Erkrankung Sport treiben. Oder damit Kinder professionell begleitet werden, wenn ein Geschwisterkind an Krebs erkrankt. Auch der Bau eines Kinderhospizes soll mit den Spendengeldern unterstützt werden.

