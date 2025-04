Stand: 07.04.2025 09:37 Uhr Verkehrseinschränkungen in Stralsund und auf Rügen

Mit Wochenstart beginnen die Stadtwerke Stralsund damit, eine Fernwärmeleitung im Hafenbereich der Hansestadt (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu verlegen. Die Arbeiten werden in mehrere Bauabschnitte unterteilt und im Verlauf der Straßen "Am Langenkanal", "Hafenstraße" und "An der Hafenbahn" bis zur "Ziegelstraße" ausgeführt. Der erste Bauabschnitt reicht vom Parkhaus "Am Ozeaneum" bis zur Straße "An der Hafenbahn". Der Plan sieht vor, mit diesem Abschnitt bis Ende Juni fertig zu sein. Das Parkhaus "Am Ozeaneum" bleibt dabei jederzeit erreichbar, so die Stadt. Hierzu wird eine Umleitung über die "Langenbrücke" eingerichtet. Fußgänger können an der Baustelle vorbeigehen. Ende November sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Arbeiten zwischen Altefähr und Samtens werden fortgesetzt

Auf Rügen gehen die Arbeiten an den Wegweisertafeln im Bereich der B96 zwischen Altefähr und Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) weiter. Die Arbeiten konnten im vergangenen Jahr aus technischen Gründen nicht mehr fertiggestellt werden, teilt das Straßenbauamt Stralsund mit. Nun erfolgt der noch ausstehende Aufbau von zwei elektronischen Wegweisertafeln mit Freitextanzeigen. Die B96 ist während der Arbeiten von 9 bis 16 Uhr einspurig in Richtung Samtens befahrbar. Die Gegenrichtung wird ab Samtens bis Altefähr über die L296 umgeleitet. Die Arbeiten sollen aller Voraussicht am kommenden Freitag fertig sein.

