Stand: 07.04.2025 10:42 Uhr Warnowtunnel: Karte mit Bargeld aufladen abgeschafft

Die "Warnowquerung GmbH" stellt die Ausgabe der bar aufladbaren Karten am Warnowtunnel ein. Damit der Verkehr besser fließen kann, wird ab Montag die Ausgabe an den Kassenhäuschen eingestellt. Die sogenannte "Oscard" kann zukünftig nur noch per Lastschriftverfahren online und im Kundencenter aufgeladen werden. Die alten Karten können noch bis zum 30. September an den Kassenschaltern aufgeladen werden. Der Warnowtunnel verbindet seit 2023 die beiden Ufer im Norden Rostocks zwischen Schmarl und Krummendorf miteinander.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock