Bauarbeiten in Ludwigslust: Kreuzung in der Bauernallee gesperrt

In Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gibt es von Montagmorgen an eine neue Baustelle in der Bauernallee. Einen Monat lang wird laut Landkreis an der Kreuzung Bauernallee und Am Umspannwerk am Leitungsnetz gearbeitet. Die Kreuzung wird für die Zeit der Bauarbeiten bis Anfang Mai voll gesperrt. Während der Arbeiten wird der Verkehr über eine Baustraße mit Ampeln umgeleitet. Der erste Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Parkstraße/Am Schlachthof und Bauernallee ist abgeschlossen und nun wieder für den Verkehr freigegeben.

