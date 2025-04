Die erste Nacht der Bibliotheken - 45 im Land machten mit Stand: 04.04.2025 17:17 Uhr Die "Nacht der Bibliotheken" fand zum ersten Mal in ganz Deutschland statt. Allein 82 Veranstaltungen davon gab es in Mecklenburg-Vorpommern. Und die waren so unterschiedlich, wie das Angebot in Bibliotheken an sich heutzutage ist.

von Christoph Woest

Ein Synonym für das Wort Bibliothek ist im Sprachgebrauch eigentlich auch eine Bücherei. In der Realität sieht das aber heutzutage komplett anders aus. Neben Büchern können unter anderem vielerorts auch Tonies, Saatgut oder gar Instrumente ausgeliehen werden. "Bibliothek der Dinge" ist das Stichwort dazu. Zusätzlich sind Bibliotheken heute auch Orte der Begegnung und des Austausches, so Anja Mirasch, Sprecherin des Landesbibliothekenverbandes. Das Interesse an den Veranstaltungen am Freitagabend sei enorm. Einige Einrichtungen hätten im Vorfeld schon zusätzliche Führungen angeboten. Mit der "Nacht der Bibliotheken", die meistens eher ein Abend ist, will der Deutsche Bibliotheksverband Aufmerksamkeit für Bibliotheken schaffen.

Landesbibliothek machte auch mit

Quer durch das ganze Land öffneten Bibliotheken ihre Türen. So auch in Westmecklenburg. Dort machten die Bibliotheken in Parchim, Gadebusch und Dorf Mecklenburg mit. In der Schweriner Landesbibliothek gab es Workshops, Führungen und auch eine Lesung mit Helga Schubert. In der Schweriner Stadtbibliothek wurde eine Wissensshow aufgeführt. In Wismar las unter anderem Rechtsmediziner Fred Zack aus seinem Buch über außergewöhnlichen Kriminalfälle. Das war eher etwas für Erwachsene. Kinder konnten dort aber auch ihre Kuscheltiere für eine nächtliche Kuscheltierparty abgeben. Die dokumentierte das Bibliotheksteam. Die Fotos und die Plüschtiere können die Kinder sich am Samstagvormittag wieder abholen. Auch Bibliotheken in Bad Kleinen, Hagenow, Neustadt-Glewe, Dorf Mecklenburg, Ludwigslust, Lübz und Rehna machten mit.

Insgesamt 45 Bibliotheken machten mit

In der Seenplatte lockten acht Bibliotheken mit extra langen Öffnungszeiten und vielen Angeboten. In der Stadtbibliothek Stavenhagen kamen Krimifans auf ihre Kosten. Dort las Roland Kalweit "Edgar Allen Poe - Geschichten des Grauens". Die Stadtbibliothek Malchow lud zu einer Ausstellung der Illustratorin Claudia Burmeister und zu einer Vorlesezeit für Kinder ein. Die Bibliothek wollte auch um neue Nutzer werben und vergab kostenlose Ausweise.

Stilles Lesen und Experimentiershows

In der Stadtbibliothek Schwaan reichte das Programm von Taschenlampenlesungen mit Kuscheltieren, über Führungen zu mittelalterlichen Buchbeständen bis zu einem Silent Reading. So ein gemeinsames stilles Lesen wurde auch beispielsweise in Stralsund angeboten. In der Stadtbibliothek in Krakow am See ging es um steile Hechte, singende Barsche und was lustige Kriminalfälle aus dem Land damit zu tun haben. In der Schwaaner Stadtbibliothek war Joachim Hecker aus der Sendung mit der Maus zu Gast für eine Experimentiershow. An der Nacht der Bibliotheken beteiligten sich unter anderem auch Tessin, Kröpelin, Güstrow und Rostock.

