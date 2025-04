Stand: 07.04.2025 09:45 Uhr Zugausfälle nach Brand an Bahnstrecke in Mesekenhagen

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Sonntagabend einen Brand an der Bahnstrecke Berlin-Stralsund gelöscht. Nach Angaben der Bundespolizei wurde das Feuer der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Pasewalk gemeldet. Daraufhin hatte die Notfall-Leitstelle der Deutschen Bahn AG die Sperrung der Strecke in Höhe Mesekenhagen veranlasst. Die Brandfläche betrug den Angaben zufolge circa zwei Hektar, rechtsseitig der Bahnstrecke aus Greifswald kommend in Fahrtrichtung Stralsund. Die Flammen hatte sich vom Gleis in Richtung Böschung und dann auf die angrenzende Grünfläche ausbreitet. Wegen der Löscharbeiten war die Bahnstrecke von 18.25 bis 19.40 Uhr komplett gesperrt. Das hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr: Vier Züge hatten zusammen eine Verspätung von 141 Minuten. Ein Zug fiel komplett aus. Kurz vor 20 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

