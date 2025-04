Stand: 06.04.2025 10:17 Uhr Greifswalder Footballer bekommen Tipps vom Profi

Nicht nur Kraft sondern auch Tempo und Beweglichkeit zeichnen einen Footballspieler in der Defensive aus. Bei einem Workshop in Greifswald haben sich die Vorpommern Vandals Tipps vom Profi Kyle Kitchens geholt. Mit dabei waren auch Spieler der Rostock Griffins, die in der zweiten deutschen Footballliga spielen. Kitchens ist in der europäischen Footballliga unterwegs und war dort bereits dreimal Defensivspieler des Jahres. Trotz kühler Temperaturen hat er den 14 Teilnehmern ordentlich eingeheizt. Unterstützt wurde der Workshop von Miri Krug, einer professionellen Ernährungsberaterin und Athletiktrainerin und Christopher Kuhfeldt, ehemaliger Defensive Coordinator von Berlin Thunder. Am 11. Mai starten die Vorpommern Vandals in die Saison. Im ersten Spiel in der Oberliga treffen sie auf die Berlin Bullets.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald