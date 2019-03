Stand: 20.03.2019 17:12 Uhr

Zinnowitz: Tote wies Stichverletzungen auf

In Zinnowitz auf Usedom ist eine 18-Jährige tot aufgefunden worden. Die junge Frau wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr leblos in ihrer Wohnung entdeckt. Gefunden hatte sie eine Bekannte, die einen Wohnungsschlüssel besaß und sich Sorgen um die 18-Jährige gemacht hatte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ermittlungen nach Tod einer Frau in Zinnowitz NDR 1 Radio MV - Nachrichten - 20.03.2019 13:00 Uhr Autor/in: Anna Ellger In Zinnowitz auf Usedom ist eine junge Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt im persönlichen Umfeld des Opfers.







Opfer wurden Stichverletzungen zugefügt

Die Staatsanwaltschaft hält sich mit weiteren Angaben noch bedeckt. Bestätigt wurde nur, dass die Frau getötet worden ist. Das habe die Obduktion ergeben. Der Frau seien Stichverletzungen zugefügt worden. Dass diese zum Tod geführt haben, bestätigten die Ermittler nicht. Auch Gerüchte, wonach die junge Frau schwanger gewesen sei, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht.

Noch keine heiße Spur

Die Ermittlungen stehen offenbar noch am Anfang. Es gebe noch keine heiße Spur, hieß es weiter. Die junge Frau kam den Angaben zufolge aus der Region. Ihre Leiche wird nun in der Gerichtsmedizin in Greifswald untersucht. Etwa 60 Beamte aus Stralsund, Anklam und Greifswald sind derzeit im Einsatz, um die Umstände aufzuklären. Dies seien mehr als sonst üblich, hieß es von der Polizei. Das liege auch daran, dass die Getötete einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis hatte und dementsprechend viele Personen befragt werden müssten.

Bestürzung in Zinnowitz

Der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann zeigte sich bestürzt über die Gewalttat. "Man liest von solchen schlimmen Vorfällen ja immer wieder und denkt, dass es ja weit weg ist. Jetzt ist es in unserem beschaulichen 4.000-Seelen-Ort passiert. Ich bin schockiert. Mein Mitgefühl ist bei den Angehörigen der jungen Frau", sagte Usemann. Er hoffe auf eine rasche Aufklärung der Tat.

