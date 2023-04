Stand: 28.04.2023 14:50 Uhr Wismar: Tunnel in der Poeler Straße freigegeben

In Wismar wurde der Tunnel in der Poeler Straße freigegeben. Nach drei Jahren Bauzeit und geplanten Kosten von 60 Millionen Euro wird mit der Fertigstellung ein Jahrzehnte währendes Verkehrsproblem in Wismar gelöst. Über dem Tunnel fahren jetzt Güterzüge zum Hafen und ins Holzindustriegebiet. Darunter kommen Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger ohne Schrankenstopp von der Altstadt in den Norden und umgekehrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.04.2023 | 20:00 Uhr