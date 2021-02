Wieder Polizei-Kontrollen auf den Straßen nach Usedom Stand: 20.02.2021 15:37 Uhr Die Polizei kontrolliert an diesem Wochenende erneut den Verkehr an den Zufahrten der Insel Usedom. Auswärtige dürfen wegen der strengen Corona-Regeln nicht in den Landkreis Vorpommern-Greifswald kommen.

Wie am vergangenen Wochenende kontrollieren Beamte der Landesbereitschaftspolizei in Wolgast und in Zecherin die Straßen, die auf die Insel Usedom führen. Die Einreise in den Kreis Vorpommern-Greifswald ist für Menschen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Kreises haben, ohne triftigen Grund nicht erlaubt. Das gilt laut der Corona-Verfügung des Landkreises auch für Zweitwohnungsbesitzer, anderenfalls droht ein Bußgeld. Die Inzidenz des Landkreises liegt seit Tagen über einem Wert von 150. Der Kreis gilt als Hochrisikogebiet.

Viel Verkehr aus Richtung Brandenburg

Seit den Mittagsstunden habe der Verkehr aus Richtung Brandenburg deutlich zugenommen, so die Polizei. Darunter waren einige Wohnmobile. Bis 14 Uhr wurden an der Peene-Brücke bei Wolgast 87 Fahrzeuge mit Brandenburger Kennzeichen kontrolliert, 15 wurden zurückgewiesen. An der Zecheriner Brücke wurden 115 Autos kontrolliert, 27 mussten umkehren. Die Polizei ist auch in zivil in den touristischen Zentren der Insel präsent, an denen am vergangenen Wochenende tausende Menschen teils ohne Maske und mit wenig Abstand unterwegs waren. Zeitweise wurden die Zufahrten zur Insel deshalb gesperrt.

Kontrollen entlang der Ostseeküste

Kontrolliert wird auch an anderen Küstenabschnitten Mecklenburg-Vorpommerns, etwa zwischen Lübeck und Wismar sowie rund um Rostock. Dort dürfen sich zwar Bürgerinnen und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern aufhalten, nicht aber aus anderen Bundesländern. Der Tagestourismus ist laut Corona-Landesverordnung derzeit untersagt.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.02.2021 | 16:00 Uhr