Warnstreik: In MV heute vor allem Bahnverkehr betroffen Stand: 27.03.2023 05:12 Uhr Wegen des Warnstreiks im Verkehr müssen sich vor allem Bahn-Reisende in Mecklenburg-Vorpommern auf Ausfälle einstellen. Busse und Straßenbahnen sollen normal verkehren.

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen heute mit einem groß angelegten bundesweiten Warnstreik weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmlegen. Im Nahverkehr rechne die Deutsche Bahn im Nordosten mit einem kompletten Ausfall des gesamten Angebots, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens. So entfallen am heute alle ICE- und Regionalexpress-Verbindungen der Deutschen Bahn - etwa frühmorgens der RE 1 von Schwerin nach Hamburg. Einen Ersatz gibt es laut Fahrplanauskunft der Bahn nicht. Erste Ausfälle waren bereits für Sonntagabend erwartet worden. "Unser primäres Ziel ist es, ab Dienstagfrüh das vollständige Fahrplanangebot wieder anzubieten", hieß es. Der Fernverkehr soll bundesweit ruhen.

Auch Züge von ODEG und UBB betroffen

Die private Eisenbahngesellschaft ODEG hatte bereits angekündigt, alle Verbindungen zu streichen - darunter der RE 8 Nord von Wismar nach Berlin, der RE 9 von Rostock nach Sassnitz und der RE 14 von Hagenow nach Parchim. Ersatzverkehr mit Bussen werde es nicht geben, so die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Zwar werde die ODEG selbst nicht direkt bestreikt, hieß es vom Unternehmen, allerdings wirke sich der Streik bei der Deutschen Bahn aus.

Was fährt am Montag nicht in Mecklenburg-Vorpommern?

Züge der Deutschen Bahn

Züge von ODEG und UBB

Streik könnte Auswirkungen auf S-Bahn-Verkehr in Rostock haben

Was fährt am Montag in Mecklenburg-Vorpommern?

Straßenbahn und Busse unter anderem:

von Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), Rebus, UBB

Fähren der Weißen Flotte und Reederei Hiddensee

Mollibahn

Keine Ausfälle im Nahverkehr

Insgesamt dürfte Mecklenburg-Vorpommern etwas weniger stark betroffen als andere Bundesländer sein. Im Nahverkehr sollen Straßenbahnen, Busse und Schulbusse nach Aussage von ver.di fahren. Wer in einem benachbarten Bundesland arbeitet und auf das Auto umsteigt, sollte mehr Zeit einplanen. Es wird erwartet, dass die Straßen voll werden. Nach Aussagen von Spediteuren drohen wegen überfüllter Straßen außerdem Lieferengpässe und Millionenverluste, wenn Ware verdirbt oder Produktionsketten nicht eingehalten werden können. Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden - ebenso wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Die Fähren der Reederei Hiddensee beteiligen sich aber nicht am Streik.

Arbeitsrechtler: Arbeitnehmer tragen "Wegerisiko"

Rechtlich gesehen ist ein Streik keine Entschuldigung für einen Arbeitnehmer, unpünktlich oder gar nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen. Bei einem Streik, der in der Regel vorher angekündigt ist, müssen Arbeitnehmer nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di Verzögerungen im Verkehr einplanen und zur Not früher losfahren, auf andere Verkehrsmittel oder alternative Routen ausweichen. Arbeitsrechtler erklärten gegenüber NDR MV Live, wer heute schon wisse, dass er am Montag nicht zur Arbeit gelangen kann, sollte sich unverzüglich mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzen, um gegebenenfalls Homeoffice oder einen Nachholtag zu vereinbaren

Bildungsministerium: Schüler sind im Notfall entschuldigt

Schüler, die auf bestreikte Verkehrsmittel angewiesen sind, müssen laut Bildungsministerium in Schwerin am Montag nicht in der Schule erscheinen. Sie seien entschuldigt. Die Eltern wurden gebeten, die Schule informieren, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten haben, rechtzeitig oder überhaupt zur Schule zu gelangen.

Auswirkungen auf Überseehafen Rostock unklar

Die Auswirkungen des Warnstreiks auf den Rostocker Überseehafen waren Stand Freitag noch nicht vollends absehbar, wie ein Hafensprecher sagte. Die Hafenunternehmen sowie Rostock Port als Hafenbetreiber stellten sich darauf ein, flexibel auf etwaige Einschränkungen zu reagieren. Am Flughafen Rostock-Laage sind keine Einschränkungen für Passagiere zu erwarten. Laut Flugplan sind keine Starts und Landungen geplant. Als Reaktion auf den Warnstreik hatte das zuständige Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern das Fahrverbot für Lkw ausnahmsweise für Sonntag aufgehoben.

