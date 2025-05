Stand: 05.05.2025 17:52 Uhr Alkohol am Steuer: Mehrere Unfälle in Westmecklenburg - ein Verletzter

In Westmecklenburg haben sich am Wochenende gleich sieben Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ereignet. Laut Polizei blieb es mit einer Ausnahme, einem leicht verletzten Mopedfahrer, bei Sachschäden. Der erste Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Freitag in Schwerin: Dort war ein 69-jähriger Autofahrer mit 1,69 Promille einem anderen Auto aufgefahren. Etwas später am Abend fiel ein 47-Jähriger in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seiner Fahrweise auf. Wie die Polizei mitteilte, bremste er abrupt mit seinem Wagen, wodurch ein Kleinkraftradfahrer nicht mehr bremsen konnte und auffuhr. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille.

Unfälle beim Einparken oder auf dem Fahrrad

Am Sonnabend stieß in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) dann ein 63-Jähriger beim Ausparken mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto. In Ludwigslust kam ein 77-Jähriger mit seinem Auto im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) kippte ein 35-Jähriger am Abend mit seinem Fahrrad gegen einen haltenden Pkw. Alle drei Fahrer hatten mehr als 1 Promille, so die Polizei weiter.

Mehrere Fahrer flüchten vor der Polizei

Polizisten fiel am Sonntag in Parchim ein 62-Jähriger mit seiner schnellen Fahrweise Polizisten auf. Er missachtete Anhaltesignale und flüchtete vor den Beamten. Im Dammer Weg kam er dann von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Maschendrahtzaun. Laut Polizei verweigerte er einen Atemalkoholtest, er roch aber nach Alkohol. In der Nacht zu Sonntag sollte dann ein 16-jähriger Mopedfahrer in Vielank (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kontrolliert werden. Er versuchte ebenfalls zu flüchten, stürzte aber kurz nach der Kontrollstelle. Er verletzte sich dabei leicht. Sein Atemalkoholwert lag bei 0,46 Promille. In allen Fällen ermittelt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.05.2025 | 18:30 Uhr