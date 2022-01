Vor den Bund-Länder-Beratungen: PCR-Tests nicht mehr für alle? Stand: 23.01.2022 18:14 Uhr Am Montag (24. Januar) beraten die Ministerpräsidenten der Bundesländer gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wieder über die aktuelle Corona-Lage. Dabei wird es neben der Impfpflicht unter anderem auch um die Kontaktnachverfolgung, den neuen Impfstoff Novavax und PCR-Tests gehen.

Weil die Labore bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern derzeit überlastet sind, stellt sich die Frage, bei welchen Gruppen künftig noch PCR-Tests eingesetzt werden. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich bereits in einer Vorbesprechung am Wochenende darauf geeinigt, dass diese Tests künftig nur noch bei vulnerablen Gruppen, Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie bei Menschen mit Corona-Symptomen durchgeführt werden sollen.

Diskussion um Novavax und Kontaktnachverfolgung

Außerdem verständigten sich die Gesundheitsressort-Chefs darauf, dass der neue proteinbasierte Impfstoff Novavax vor allem für Mitarbeiter in Kliniken und in der Pflege angeboten werden soll. Für diese Gruppe tritt Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Zudem soll künftig die Kontaktnachverfolgung auf Fälle im Klinik- und Pflegebereich beschränkt werden, um so die Gesundheitsämter zu entlasten.

Schwesig erwartet neue EInschätzungen von Experten

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhofft sich von den Bund-Länder-Beratungen neue Einschätzungen des Expertenrates zum Umgang mit der Omikron-Variante - insbesondere mit Blick auf die Lage in den Krankenhäusern und das Risiko für ältere Menschen durch diese Coronavirus-Variante.

Expertenrat rät von Lockerungen ab

Bereits am Wochenende rief der Expertenrat in seiner neuesten Stellungnahme zum Handeln auf: Die Corona-Inzidenzen würden schnell steigen, deshalb befürchten die Experten Einschränkungen im Gesundheitssystem und der gesamten kritischen Infrastruktur. Die Mitglieder des Gremiums fordern, dass am Montag von den Länderchefs und Kanzler Scholz weitere Schritte vorbereitet werden. Von Lockerungen riet der Expertenrat ausdrücklich ab.

Schwesig gegen Lockerungen

Schwesig, ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst (CDU) sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) sprachen sich im Vorfeld des Treffens ebenfalls gegen Lockerungen aus. Dafür sei die Zeit noch nicht reif, so der Tenor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte zur "Augsburger Allgemeinen": "Wir wollen in der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit wieder mehr Teilhabe ermöglichen." Bayern werde in der Konferenz keine Verschärfungen mittragen, sondern die Regeln an einzelnen Stellen anpassen.

