Hochhaus Bad Kleinen: Vorläufige Einigung wendet Räumung ab Stand: 13.05.2025 18:05 Uhr Eine vorläufige Einigung zwischen dem Bauherrn und den Behörden hat die Bewohner eines sanierten Hochhauses in Bad Kleinen davor bewahrt, Hals über Kopf ausziehen zu müssen.

Vorläufige Entwarnung für die Bewohner von 33 Wohnungen im sanierten Kornspeicher in Bad Kleinen. Sie dürfen zunächst in dem elfstöckigen Hochhaus bleiben, die der Landkreis am Dienstag mitteilte. Das hätten die vom Landkreis beauftragten Prüfingenieure mit dem Bauherrn verabredet. Die Entscheidung ist jedoch nicht endgültig. "Im Ergebnis müssen weitere Prüfungen folgen, bevor eine Aussage über das weitere Vorgehen getroffen werden kann", hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung. Diese Prüfungen sollen am Mittwoch erfolgen.

Mit Nutzungsuntersagung gedroht

Am Montag hatte die Kreisverwaltung die Bewohner informiert, dass eine "Nutzungsuntersagung" und damit der Auszug drohe. Als ein Prüfingenieur das Haus vor wenigen Tagen abnehmen wollte, hatte er bewohnte Wohnungen vorgefunden, die es zu diesem Zeitpunkt nicht geben durfte. Es fehlten die abschließenden Abnahmen zum Brandschutz und zur Standsicherheit, heißt es aus dem Landratsamt, trotz des Wissens um die Nichterfüllung behördlicher Auflagen habe der Bauherr das Hochhaus bereits zum Bezug freigegeben. Vorsorglich wurde eine Brandwache eingerichtet, die auch beibehalten werden soll.

Projekt in Bad Kleinen mit Historie

Der Kornspeicher wurde Anfang der 1960er-Jahre gebaut, 30 Jahre später wurde er nicht mehr genutzt. Seit 2022 wird am Mühlenquartier gebaut, zu dem neben dem Kornspeicher auch eine alte Mühle und weitere Reihenhäuser gehören. Im Kornspeicher soll es insgesamt 48 Eigentumswohnungen geben.

