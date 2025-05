Stand: 13.05.2025 18:35 Uhr Aufstieg erlaubt: Empor Rostock erhält Zweitliga-Lizenz

Der HC Empor Rostock darf formell in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen. Die Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga hat dafür am Dienstag grünes Licht gegeben. Empor erfüllt demnach wirtschaftliche und rechtliche Kriterien - und verfügt nach Ansicht der Kommission auch über die Infrastruktur. Sportlich muss der Aufstieg aber erst noch erreicht werden. Am Wochenende starten die Spiele in der Aufstiegsrunde. Um 16 Uhr empfängt Empor den Meister der Südstaffel der 3. Liga, den HC Oppenweiler/Backnang.

