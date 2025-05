Automobilclub beklagt Mangel an Lkw-Stellplätzen an der A24 in MV Stand: 13.05.2025 15:49 Uhr Der Automobilclub Europa (ACE) beklagt einen Mangel an Lkw-Stellplätzen an der A24 in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Stichproben ist ihm besonders die Raststätte Stolpe negativ aufgefallen.

Nach Beobachtungen des Automobilclub Europa (ACE) fehlen entlang der Autobahn A24 in Mecklenburg-Vorpommern Lkw-Parkplätze. Die häufig überfüllte Rastanlage in Stolpe rage unter allen Parkmöglichkeiten zwischen dem Berliner Ring und der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein im negativen Sinne heraus, sagte Frank Fleischhauer. Das hätten Stichproben ergeben, die er zusammen mit seinen Kollegen seit April gemacht habe. Fleischhauer ist im ACE für die Region Ost zuständig.

"Überlastung von 180 Prozent"

Am Montagabend zählten die ACE-Mitarbeiter auf der Rastanlage Stolpe 120 Lkw. Die bundeseigene Autobahn GmbH weist laut Fleischhauer für Stolpe 44 reguläre Stellplätze aus. "Das ist eine Überlastung um 180 Prozent", so Fleischhauer. Einige Fahrer hatten ihre 40-Tonner bereits auf der Einfahrt abgestellt und schliefen hinter vorgezogenen Vorhängen, um ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten. Der ACE-Mann sprach von einem deutlich erhöhtem Unfallrisiko.

Ausreichend Stellplätze östlich von Rostock

Aber auch die kleinen Parkplätze entlang der A24 sind laut ACE durch parkende Lkw häufig überlastet. Auf den 90 Kilometern zwischen dem Wittstocker Kreuz und der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein sind es je Fahrtrichtung jeweils sechs solcher Abstellmöglichkeiten. Stichproben auf der Raststätte Fuchsberg an der A20 im Kreis Nordwestmecklenburg und der Raststätte Recknitz an der A19 im Kreis Rostock ergaben am Montagabend nur geringe Überlastungen, so Fleischhauer. Der Mangel an Lkw-Parkplätzen entlang der A19 sei keineswegs so akut wie an der A24, so Fleischhauer. An der A20 östlich von Rostock seien ausreichend Stellplätze vorhanden, da dort das Lkw-Aufkommen gering sei.

Vorstellung der Ergebnisse im Juni

Der ACE will die bundesweit erhobenen Stichproben zusammen mit dem Deutschen Verkehrsrat am 21. Juni veröffentlichen. Einbezogen würden nur Rast- und Parkmöglichkeiten mit direkten An- und Auffahrten zur Autobahn. Autohöfe hat der ACE nicht berücksichtigt. Aber bereits jetzt appelliert der ACE an den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), für mehr Lkw-Stellplätze entlang der Autobahnen zu sorgen.

100 Millionen Euro für Neu- und Ausbau

Die Autobahn GmbH ist sich des Problems bewusst. Der zunehmende Lkw-Verkehr auf den Autobahnen erhöhe den Parkdruck auf die Raststätten, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Derzeit stünden mehr als 67.000 Lkw-Stellplätze auf 1.900 Rastanlagen sowie privaten Autohöfen zur Verfügung. Eine Zählung im Jahr 2018 hatte einen Mangel von 23.000 Plätzen ergeben. Inzwischen stehen laut Autobahn GmbH im Bundeshaushalt jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung, um den Neu-, Um- und Ausbau von Rastanlagen an der Bundesautobahn voranzutreiben.

