Volkstrauertag in MV: Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt Stand: 14.11.2021 06:58 Uhr Am heutigen Volkstrauertag wird an vielen Orten des Landes an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert. Seit 1952 wird der Gedenktag zwei Wochen vor dem ersten Advent begangen.

Der Volkstrauertag gehört nach dem Feiertagsgesetz zu den sogenannten stillen Feiertagen. So sind beispielsweise Tanzveranstaltungen an diesem Sonntag untersagt.

Gedenkveranstaltungen an 54 Orten in MV

An 54 Orten in Mecklenburg-Vorpommern werden am heutigen Sonntag Kriegsgräber und Gedenkstätten geputzt und Kränze niedergelegt. Zur Gedenkveranstaltung in Kröpelin wird Sozialministerin Drese (SPD) erwartet. Auch an anderen Orten kommen Vertreter aus Politik und Gesellschaft zusammen, um vor allem der Toten beider Weltkriege zu gedenken. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird um 10 Uhr an einer Kranzniederlegung auf dem Altem Friedhof in Schwerin teilnehmen. Um 11 Uhr wird sie dann im Schweriner Schloss eine Rede auf der Gedenkveranstaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern halten.

Am Vormittag finden zudem auch in Grevesmühlen, in Torgelow, Pasewalk sowie in Greifswald Gedenkveranstaltungen statt. Gegen Mittag gibt es Gedenkveranstaltungen in Anklam, Röbel, Teterow und Putbus. Die letzten Veranstaltungen am heutigen Volkstrauertag gibt es 14 Uhr in Rostock, Gnoien, Neustrelitz und Neubrandenburg.

Weitere Informationen Verhaftet, gefoltert: Malchows Opfer der "Werwolf"-Tragödie Tausende Jugendliche wurden nach dem Krieg von Sowjets beschuldigt, Nazi-"Werwolf" zu sein. Viele starben in Verhör-Kellern, auch in Malchow. mehr Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Gewalt Der Volkstrauertag gehört zu den "stillen Feiertagen". Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. Im Bundestag spricht der Bundespräsident das Totengedenken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.11.2021 | 07:00 Uhr