Stand: 11.05.2025 21:50 Uhr Bürgermeisterwahlen in Feldberg, Galenbeck und Sponholz

In der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat Amtsinhaberin Constanze von Buchwaldt (SPD) knapp ihre Wiederwahl als Bürgermeisterin verpasst. Sie kam auf 49,5 Prozent der Stimmen. In einer Stichwahl am 25. Mai muss sie gegen Robert Gardlowski (CDU) antreten, der auf 29,3 Prozent der Stimmen kam. Ausgeschieden ist im ersten Wahlgang der AfD Kandidiat Thomas Pfitzner (21,1 Prozent). 67,7 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. In Sponholz bei Neubrandenburg wurde der Einzelbewerber Ralf Wuschke zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Der einzige Kandidat erhielt 91 Prozent Ja-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,8 Prozent. Auch in Galenbeck bei Friedland gab es nur einen Einzelbewerber für das Bürgermeisteramt. Für Thomas Herrholz stimmten 82,8 Prozent der Wähler und Wählerinnen.

