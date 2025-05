Stand: 11.05.2025 22:15 Uhr Neuer Bürgermeister für Schmatzin - Stichwahl in Marlow und Binz

In Schmatzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist der Landwirt Klaus Oldenburg mit 87,3 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt worden. 242 Menschen in der Gemeinde waren wahlberechtigt. Rund die Hälfte davon ist an die Wahlurne gegangen. Und sowohl in Binz als auch in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommt es zur Stichwahl. In Binz entscheidet es sich in zwei Wochen zwischen Mario Kurowski (Bürger für Binz) und dem Amtsinhaber Karsten Schneider. Für Unternehmer Kurowski haben 49,74 Prozent der Wähler gestimmt. Damit hat er die Mehrheit knapp verpasst. Schneider erhielt rund 42 Prozent. In Marlow gehen der Bäckermeister Andreas Kröger und der Diakon Peter Michalik in die Stichwahl am 25. Mai. Für Kröger stimmten 45 Prozent, für Michalik 23 Prozent. Die Dorfstraße in Rubkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) behält ihren Namen. Dafür haben sich rund 67 Prozent der Wähler beim Bürgerentscheid am Sonntag entschieden.

