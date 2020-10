Vogelgrippe erreicht MV: Virus bei einem Bussard nachgewiesen Stand: 31.10.2020 13:39 Uhr Auf Rügen ist am Montag ein verendeter Mäusebussard gefunden worden. Experten am Friedrich-Löffler-Institut haben jetzt nachgewiesen, dass das Tier mit dem Vogelgrippe-Virus H5N5 infiziert war.

Das gab das Landwirtschaftsministerium am Sonnabend in Schwerin bekannt. Erst am Freitag war die Geflügelpest bereits bei Wildvögeln in Nordfriesland und Hamburg nachgewiesen worden. "Die Seuchenexperten des FLI hatten uns ja gewarnt, dass die Vogelgrippe auf dem Vormarsch ist. Nun ist es soweit und wir haben den ersten Fund. Das ist ein Grund zur Sorge, aber kein Anlass zur Panik", so Agrarminister Till Backhaus (SPD). Die Vogelgrippe ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Die hochpathogene Variante verläuft bei Hausgeflügel mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Sie kann laut Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald auch auf den Menschen übertragen werden.

Agrarminister rät Geflügelhaltern, noch achtsamer zu sein

Backhaus appellierte an Geflügelhalter, jetzt besonders achtsam zu sein. Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt müsse bei unklaren Krankheits- und Todesfällen informiert werden. Zudem dürfe Wildvögeln kein Zugang zu Futter gewährt werden. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass das Virus in die Nutztierbestände eingetragen werde. Der Minister riet Geflügelhaltern, Bestände, die zur Schlachtung anstehen, bereits jetzt zu schlachten.

Mehrere infizierte Tiere in Russland und Kasachstan entdeckt

Bereits vor einer Woche hatte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister alle Geflügelhalter vor der Geflügelpest gewarnt, weil in Russland und Kasachstan mehrere infizierte Tiere entdeckt worden waren - sowohl Wildvögel als auch Hausgeflügel. Die betroffene Region am Rand des westsibirischen Tieflands ist ein Rastgebiet für tausende Wasservogelarten, die in Europa überwintern. Ein plötzlicher Kälteeinbruch könnte dafür sorgen, dass die Tiere früher als üblich nach Deutschland kommen und damit auch das hoch ansteckende Virus, so Backhaus.

Infizierte Schwäne in den Niederlanden

Das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit auf der Insel Riems stufte das Risiko als hoch ein. In den Niederlanden wurden bereits zwei infizierte Höckerschwäne entdeckt. Backhaus rief dazu auf, tote Wildvögel unverzüglich zu melden. Ansprechpartner sind die Veterinärämter. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Geflügelpest zuletzt im September 2018 im Bestand eines privaten Bestands festgestellt.

