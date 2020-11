Vogelgrippe bei fünf Wildvögeln auf Rügen nachgewiesen Stand: 06.11.2020 13:46 Uhr Eine Woche nach dem Fund eines infizierten Mäusebussards sind auf Rügen weitere fünf Wildvögel mit dem Vogelgrippe-Erreger gefunden worden. Der Kreis forderte Tierhalter auf, ihre Geflügelbestände zu melden.

In Proben von fünf auf Rügen erlegten Wildvögeln ist der Erreger der Vogelgrippe nachgewiesen worden. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems wurde bei drei Pfeifenten der Subtyp H5N8 sowie bei einer Pfeifente und einer Saatgans der Subtyp H5N5 nachgewiesen. Die Proben seien am Sonntag entnommen worden, hieß es.

Tierhalter sollen Geflügel-Bestände den Behörden melden

Vor einer Woche war der Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N5 ebenfalls auf Rügen bei einem toten Mäusebussard entdeckt worden. Die Geflügelhalter in mehreren Regionen des Landkreises mussten ihr Hausgeflügel daraufhin in Ställen unterbringen. Alle betroffenen Gebiete hat der Landkreis Vorpommern-Rügen in einer Tierseuchenverfügung aufgelistet und auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Tierhalter im Kreis wurden zudem aufgefordert, ihre Geflügelbestände beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz zu melden.

Stallpflicht könnte auf gesamten Kreis ausgeweitet werden

Tote Wildvögel sollten ebenfalls den Behörden gemeldet werden, wenn mehr als drei auf einem eng begrenzten Raum gefunden werden. Es gehe dabei insbesondere um Wildgänse, Wildenten, Schwäne, Kormorane, Möwen oder Greifvögel. Sollte sich die Lage verschlechtern, müssen Geflügelhalter nach Angaben der Behörde im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen damit rechnen, dass sie Hühner, Enten, Gänse und Puten für längere Zeit in Ställen unterbringen müssen.

Übertragung auf Menschen bisher nicht nachgewiesen

Die Vogelgrippe ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Sie kann bei Hausgeflügel mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen verlaufen und dem Loeffler-Institut zufolge auch auf den Menschen übertragen werden. Nach Angaben der Hamburger Verbraucherschutzbehörde wurden solche Fälle aber bislang weltweit nicht nachgewiesen.

