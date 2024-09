Stand: 20.09.2024 16:32 Uhr Neubrandenburg: Indierock und Elektro bei Festival am See

In Neubrandenburg findet am Freitag und Sonnabend zum vierten Mal das "Studio am See"-Festival statt. Auf dem Programm stehen Indie-und Elektromusik. Auch ein Kinderkonzert und ein Live-Painting sind geplant. Das Festival wird vom Studio-Verein organisiert, der etwa 30 Mitglieder zählt. Höhepunkt ist der Auftritt der Hamburger Indie-Pop Band "Die Sterne" am Sonnabendabend. In den vergangenen Jahren waren unter anderem die Elektropop-Gruppe MiA und die Rockband Selig auf dem Festival aufgetreten. Veranstaltungsort ist eine leere Bootshalle im Wassersportzentrum am Neubrandenburger Yachthafen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 20.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte