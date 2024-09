Stand: 20.09.2024 18:00 Uhr Sport in Vorpommern: Saisonstart der Wildcats und Boxen auf Usedom

Am Wochenende starten die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats in die neue Saison. An ihrer Seite steht dann ein neuer Trainer: Kim Hakan Buchwald. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Dänemarkt ist er für den Neuaufbau des Teams und die Förderung junger Talente zuständig, heißt es vom Verein. Dieses Wochenende stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am Sonnabend geht es um 19 Uhr gegen den SSF Bonn und am Sonntagnachmittag werden die Wildcats um 15 Uhr beim SV Blau-Weiß Dingden erwartet.

Greifswalder Sportteams kämpfen um Auswärtspunkte

Die Handballer vom HC Vorpommern-Greifswald wollen am Sonnabend um 17 Uhr ihr Können beim Auswärtsspiel gegen den Güstrower HV beweisen. HC-Trainer Westphal ist sich sicher: Das Team müsse mehr Konzentration und Spannung als letztes Wochenende mitbringen, um in Güstrow zu siegen. Der Greifswalder FC will am Samstag um 13 Uhr seinen fünften Auswärtssieg der Saison beim Spiel gegen den FSC 63 Luckenwalde mit nach Hause nehmen. Vergangenen Freitag hat die Fußballmannschaft mit einem 2:0 den Hertha Zehlendorf besiegt.

Gedenkturnier auf Usedom

Die regionale Box-Szene ist dieses Wochenende ebenfalls aktiv. Und so heißt es am Sonnabend ab 18 Uhr auf Usedom: Ring frei! Zu Ehren des einstigen Profibox-Coaches Fritz Sdunek veranstaltet Box-Promoter Winfried Spiering zum 7. Mal ein Gedenkturnier. Fünf Nationen treten in der gleichnamigen Fritz-Sdunek-Halle in Zinnowitz in insgesamt acht Profikämpfen gegeneinander an. Einlass ist um 17 Uhr. In der Halle stehen 855 Plätze zur Verfügung.

