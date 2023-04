Viele Ukrainer finden in Gastronomie in MV Arbeit Stand: 29.04.2023 14:19 Uhr Für Flüchtlinge gilt die Tourismusbranche als eine der ersten Anlaufstellen auf dem Arbeitsmarkt. In Mecklenburg-Vorpommern konnten seit dem russischen Überfall viele Menschen aus der Ukraine in diesem Segment eine Stelle finden.

Bisher stehen laut Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit nur Daten aus dem September 2022 zur Verfügung. Da seien aber bereits knapp 1.000 Ukrainer in Hotels und Gaststätten angestellt gewesen. Vor dem Krieges waren es knapp 150 Menschen. Die Integration der neuen Arbeitskräfte sei vergleichsweise einfach, da Ukrainer bereits vor Kriegsbeginn hierzulande im Gastgewerbe beschäftigt waren. Außerdem sei für viele Jobs in der Branche keine Ausbildung nötig und ein Anlernen während der Arbeit möglich.

Viele arbeiten in sozialversicherungspflichtigen Jobs

Jedoch fehlen teilweise Betreuungsmöglichkeiten. Laut Arbeitsagentur waren im September knapp 800 der Ukrainer in der Branche in sozialversicherungspflichtigen Jobs und etwa 200 geringfügig beschäftigt. Wegen des hohen Migrationsdrucks in der Ukraine gehe man davon aus, dass ein großer Teil der Geflüchteten dauerhaft in Norddeutschland bleiben wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.04.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule