Unfall bei Brenz: Auto landet auf dem Dach

Am frühen Montagmorgen ist zwischen Neu Brenz und Brenz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nähe von Parchim ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er fuhr gegen einen Baum. Das Auto landete dann im Straßengraben auf dem Dach. Rettungskräfte haben den Mann befreit. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die B 191 musste für etwa eine Stunde wegen Bergungsarbeiten gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro.

