Stand: 12.05.2025 08:05 Uhr Haff-Müritz-Region: Unfälle und Verletzte am Wochenende

Bei Verkehrsunfällen zwischen Haff und Müritz sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Motorradfahrer kam in Ahlbeck bei Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Nach Polizeiangaben soll der Mann alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein. Er liegt nach dem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus. Bei einer Frau, die mit ihrem Auto bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in den Straßengraben fuhr, wurden mehr als drei Promille Alkohol festgestellt. In einen Zusammenstoß in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) waren am Nachmittag gleich drei Autos verwickelt. Alle drei konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte