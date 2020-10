Umweltschützer bergen Alt-Reifen am Salzhaff Stand: 10.10.2020 08:47 Uhr In Teßmannsdorf (Landkreis Rostock) hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) heute zum Reifen-Sammeln am Salzhaff aufgerufen. Gemeinsam mit Helfern will der NABU so etwas für den Meeresschutz tun.

Denn wenn solche "Gummimonster" lange im Sand liegen, setzen sie schädliches Mikroplastik frei, so der NABU. Stürme haben am Strand eine Vielzahl von alten Reifen freigelegt. Andere alte Reifen hatten die Naturschützer in den vergangenen Monaten mit Metalldetektoren aufgespürt und die Sateliten-Koordinaten der Fundstelle aufgeschrieben. Sie sollen heute geborgen werden.

Schweres Gerät für die Bergung von Traktorenreifen

Da bei Teßmannsdorf auch Traktorreifen liegen, müssen die Umweltschützer mit schwerem Gerät anrücken. Unterstützt werden sie deshalb vom Technischen Hilfswerk (THW) und Mitarbeitern des Staatlichen Amtes für Umwelt. Vor einem Jahr hatte der NABU bereits knapp 90 alte Reifen am Ufer des Salzhaffs geborgen und entsorgt.

