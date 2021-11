Stand: 10.07.2020 05:08 Uhr Tagestouristen: In Reisebussen wieder nach MV

Von heute an dürfen Tagestouristen wieder ins Land - allerdings nur in Reisebussen. Eine individuelle Anreise mit dem Auto oder der Bahn ohne Übernachtung ist weiterhin nicht erlaubt. Wie viele Touristen tatsächlich ins Land kommen, ist nach Angaben des Stadtmarketings Schwerin schwer zu schätzen. Reisebus-Unternehmen würden sich nur anmelden, wenn sie ein zusätzliches Programm buchen.

Deutlich weniger Reisebusse erwartet

Im Juli des vergangenen Jahres kamen knapp 500 Reisebusse nach Schwerin, in diesem Jahr werden es den Angaben zufolge vermutlich deutlich weniger sein. Auch in Rostock sind die Erwartungen gedämpft. Hier kommen an einem Wochenende normalerweise 50 bis 60 Reisebusse am Tag an.

Keine Abstandsregeln aber Maskenpflicht

In den Bussen müssen von heute an keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden. Das sei eine Erleichterung, sagte die Chefin eines Reisebusunternehmens aus Fürstenwalde im benachbarten Brandenburg. Es bietet auch Bus-Touren nach Mecklenburg-Vorpommern an. Allerdings schrecke die Maskenpflicht in den Bussen immer noch viele Fahrgäste ab. Sollte es zu einer Corona-Infektion kommen, können die Gäste in den Reisebussen anhand der hinterlegten Adressen zurückverfolgt werden.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Neue Mutante - Südafrika-Flüge werden eingeschränkt Eine zusätzliche Virusvariante sei "das Letzte, was wir in dieser Situation brauchen", sagte Gesundheitsminister Spahn. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.07.2020 | 06:00 Uhr