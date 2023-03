Tag der offenen Töpferei in ganz Mecklenburg-Vorpommern Stand: 11.03.2023 07:41 Uhr An diesem Wochenende ist wieder Tag der offenen Töpferei. Im gesamten Land beteiligen sich Keramiker an den Aktionstagen, die auch bundesweit stattfinden.

Rund 90 Keramiker öffnen am Sonnabend und Sonntag ihre Werkstätten und Ateliers. Und das bereits zum 18. Mal. Viele bieten Führungen und Ausstellungen an, andere haben den Tisch mit Kaffee und Gebäck gedeckt. Sie möchten neugierig machen auf das traditionelle Handwerk und mit Besuchern ins Gespräch kommen. Die Techniken, die von den Keramikern praktiziert werden, sind sehr unterschiedlich: von Fayence bis Raku.

Neues entdecken und selbst kreativ werden

In vielen Werkstätten können Gäste auch selbst aktiv und kreativ werden. Zum Beispiel beim Glasieren und Bemalen verschiedener Gefäße und Gartenfiguren. Möglichkeiten dazu gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern - zum Beispiel in Sanitz, Ducherow oder Sternberg. Östlichste teilnehmende Töpferei in unserem Land ist übrigens das Atelier "Alte Bäckerei" in Altwarp und die westlichste, die Töpferei Kruke in Blücher in der Nähe von Boizenburg an der Elbe. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Töpfereien finden Interessierte im Internet unter: https://www.tag-der-offenen-toepferei.de/land.php?land=mecklenburg

