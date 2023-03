Stand: 10.03.2023 15:48 Uhr Stralsund: Geständnisse im Autoschieber-Prozess

Im Prozess um eine Serie von Auto- und Wohnmobil-Diebstählen am Landgericht Stralsund haben die Beschuldigten am Freitag Geständnisse abgelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten bandenmäßigen Diebstahl und Hehlerei im Gesamtwert von rund einer Million Euro vor. Die Angeklagten gaben zu, von Juli bis Oktober 2022 in mindestens 24 Fällen hochwertige Fahrzeuge bestimmter Marken auf Bestellung gestohlen und zum Teil nach Polen gebracht zu haben. Für die Beute-Fahrzeuge hätten sie von ihren Auftraggebern in Polen rund 1.000 Euro pro Fahrzeug bekommen und mit dem Erlös ihr Leben finanziert, so das Geständnis. Landgericht und Staatsanwaltschaft hatten in einer Verständigung zuvor zugesichert, das Strafmaß im Fall einer vollumfänglichen Aussage auf maximal sechs Jahre zu begrenzen. Damit soll der Prozess deutlich abgekürzt werden, er wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.03.2023 | 16:00 Uhr