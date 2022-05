Stefan Ludmann

Stefan Ludmann, Jahrgang 1968, hat in Gießen Geschichte, Politik und Öffentliches Recht studiert. Nach seinem Volontariat beim "Nordkurier" in Neubrandenburg wechselte er zum NDR. Erst übernahm er dort Aufgaben im Vorpommern-Studio Greifswald und ging dann als Referent des Landesfunkhaus-Direktors Gerd Schneider nach Schwerin. Ludmann war anschließend als Redakteur in der Nachrichten-Redaktion beschäftigt, bevor er dann 2001 fest in die landespolitische Berichterstattung wechselte.