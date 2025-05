Stand: 09.05.2025 15:11 Uhr Widerstand gegen Polizisten in Schwerin

In zwei Fällen leisteten am Donnerstagnachmittag Personen Widerstand gegen Polizeibeamte auf dem Marienplatz in Schwerin. Laut Polizei soll ein 58-jähriger Mann einen 14-jährigen beleidigt und bedroht und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Während die Polizisten ihn durchsuchten, soll er dann versucht haben, sie anzugreifen. Die Beamten konnten den Angriff abwehren und nahmen den Mann in Gewahrsam. Verletzt wurde dabei niemand. Kurz danach soll ein auch 64-jähriger Mann die Beamten auf dem Marienplatz angegriffen haben. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

