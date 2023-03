Stadthalle Rostock: Polizei ermittelt erneut wegen K.o.-Tropfen

Wenn ihr morgens aufwacht, euch an nichts erinnert und wisst, ihr habt nicht viel getrunken:



1. Holt euch ein sauberes Marmeladenglas und sichert eine Urinprobe.

„Man kann sie im Kühlschrank aufbewahren, bis man weiß, was man machen möchte“, sagt die Toxikologin Iwersen-Bergmann.



2. Sortiert eure Gedanken, sprecht mit Freunden, Eltern, Kollegen, die dabei waren, findet heraus, was an diesem Abend war. Irgendein Hinweis, dass ihr euch anders verhalten habt als sonst, dass es wirklich nicht am Alkohol lag?



3. Nehmt die Probe, geht zur Polizei, erstattet Anzeige, oder geht direkt in die nächste Rechtsmedizin und lasst die Probe auf K.o.-Tropfen testen. Wenn ihr keine Anzeige erstattet, müsst ihr den Test selbst bezahlen - das kann mehr als 200 Euro kosten.



Wenn ihr betroffen seid und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, wendet euch an Beratungsstellen wie den Frauennotruf oder den Weißen Ring.