Stand: 16.09.2022 05:13 Uhr Sellin: Wohnhaus durch Feuer zerstört - 250.000 Euro Schaden

In Sellin auf Rügen ist am Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus durch einen Brand zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die vier Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Familie hatte einen Knall gehört und dann das Feuer in einem Kinderzimmer entdeckt. Das Obergeschoss brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.09.2022 | 05:00 Uhr