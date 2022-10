Schwesig legt für Reha Pause ein Stand: 24.10.2022 13:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird wegen einer Reha-Maßnahme die kommenden drei Wochen ausfallen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird in den kommenden drei Wochen ihre Amtsgeschäfte ruhen lassen. Grund ist nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin die jährliche Reha-Maßnahme als Nachsorge ihrer Krebserkrankung.

Die Regierungsgeschäfte wird in dieser Zeit ihre Stellvertreterin, Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), übernehmen. Schwesig will die Kur jedoch am 2. November unterbrechen und an der Konferenz der Länderchefs mit dem Bundeskanzler zur Energiepreisbremse teilnehmen.

Schwesig hatte im September 2019 ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht und im Mai 2020 erklärt, geheilt zu sein.

