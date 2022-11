Stand: 26.11.2022 11:18 Uhr Schwerin: Stele erinnert an Montagsdemonstrationen von 1989

Auf dem Alten Garten in Schwerin erinnert ab heute eine Edelstahltafel an die Montagsdemonstrationen und die Friedliche Revolution von 1989. Der Platz ist auch heute noch einer der wichtigsten Sammelpunkte für Demonstrationen. Enthüllt haben die Stele der Schweriner Kulturdezernent Silvio Horn und der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt. Auch Zeitzeugen waren beim Festakt dabei. Zur ersten Montagsdemonstration am 23. Oktober 1989 hatte die landesweite Oppositionsbewegung "Neues Forum" aufgerufen. Zehntausende Schwerinerinnen und Schweriner protestierten gegen die SED-Diktatur in der DDR. Der Platz sei der wichtigste Schauplatz der friedlichen Revolution in Schwerin, so Kulturdezernent Horn. Die Schweriner Stadtvertreter hatten im März vergangenen Jahres beschlossen, diese Gedenkstele zu errichten und weitere Erinnerungsorte - unter anderem eine Gedenktafel am Innenministerium und die Skulptur Runder Tisch - bekannter zu machen.

