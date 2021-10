Schwerin: SPD und Linke beginnen mit Koalitions-Verhandlungen Stand: 15.10.2021 14:51 Uhr Die SPD und die Linke haben in Schwerin mit ihren Koalitionsverhandlungen begonnen. Zunächst ging es darum, in welchen thematischen Arbeitsgruppen verhandelt wird.

SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Die Spitzen beider Verhandlungsteams, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Linksfraktionschefin Simone Oldenburg, sprachen anschließend von einem vertrauensvollen Auftakt. Zuvor hatten die Verhandlungsgruppen den Fahrplan abgesteckt. Sieben Arbeitsgruppen sollen die großen politischen Themen verhandeln - von Wirtschaft über Bildung bis Soziales.

Unterstützung für die Kommunen

Den Auftakt machen am kommenden Mittwoch die Finanzen. Schwesig sicherte zu, dass das Land keine neuen Kredite aufnehmen werde. Im vergangenen Jahr gab es noch fast drei Milliarden Euro neue Schulden. Rot-Rot will offenbar die Kommunen weiterhin unterstützen. Finanzhilfen sollen Ende November auf einem seit langem geplanten Kommunal-Gipfel besprochen werden. Bereits in einer Woche sollen die Themen Energie, Digitalisierung und Verkehr besprochen werden. Das angekündigte Seniorenticket für Bus und Bahn wird offenbar zunächst nicht kostenlos sein, sondern - wie das Azubi-Ticket - 365 Euro im Jahr kosten.

Absage an die CDU

SPD und Linke wollen zügig verhandeln. Voraussichtlich am 20. November sollen getrennte Parteitage den Koalitionsvertrag beschließen. Die SPD hatte nach mehreren Sondierungsgesprächen mit der CDU, der Linken, den Grünen und der FDP am Mittwoch beschlossen, die Koalition mit der CDU nicht fortzusetzen. Es gebe mehr politische Schnittmengen mit der Linken, hieß es nach einer Sitzung der SPD-Gremien in Güstrow. Die SPD hatte Ende September die Landtagswahl klar gewonnen.

