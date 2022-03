Schwerin: Fünfjährige und Mutter sterben nach Wohnungsbrand Stand: 12.03.2022 07:55 Uhr Durch ein Feuer in ihrer Wohnung sind in Schwerin ein fünf Jahre altes Mädchen und seine Mutter ums Leben gekommen.

Ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter sind in Schwerin durch einen Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mueßer Holz gegen drei Uhr in der Nacht zum Sonnabend entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die bereits wenige Minuten später eintraf. Die Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Polizei den Brand zügig löschen und das Betreten der Wohnung im dritten Stock ermöglichen.

Opfer starben im Krankenhaus

Sie retteten zunächst das Mädchen aus der Wohnung, das sofort von Notärzten betreut wurde. Die Mutter wurde ebenfalls bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungsfahrzeuges durch Polizeikräfte reanimiert. Dennoch erlagen Mutter und Tochter kurze Zeit später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Ursache des Brandes sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mindestens eine weitere Wohnung wurde durch das Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Balkon über der Brand-Wohnung war nach dem Feuer vollkommen verrußt.



