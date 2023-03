Schwerer Unfall in Kühlungsborn: Pkw erfasst vierköpfige Familie Stand: 17.03.2023 15:12 Uhr Schwerer Verkehrsunfall am Freitagsvormittag im Ostseebad Kühlungsborn: Der Fahrer eines Transporters verlor in einer Kurve die Kontrolle, fuhr über einen Bürgersteig und kam erst an einer Hauswand zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall mitten in dem Erholungsort sind fünf Menschen verletzt worden. Bekannt ist, dass der Fahrer eines Transporters zunächst auf der Ostseeallee unterwegs war. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Transporter fuhr in der Kurve geradeaus weiter, direkt auf den Eingang eines Hotels zu. Eine Familie - Vater, Mutter und zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren - war zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg unterwegs und wurde von dem Wagen erfasst. Die Fahrt des Transporters endete aber erst, als das Fahrzeug mit einer dicken Wand des Hotels kollidierte. Zuvor erfasste der Wagen noch einen geparkten Transporter.

Fahrer mit gesundheitlichen Problemen

Der 55-jährige Unfallverursacher hatte offenbar gesundheitliche Probleme und wurde laut Polizeisprecher per Rettungshubschrauber ins Klinikum Güstrow geflogen. Auch die von ihm auf dem Bürgersteig angefahrene Urlauberfamilie kam zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Unfall-Ursachen-Ermittler im Einsatz

Kurz nach dem Notruf kamen zahlreiche Helfer zum Einsatz: Rettungswagen, Notärzte, die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und zwei Hubschrauber sowie ein Unfall-Ursachen-Ermittler der DEKRA. Der Unfallbereich wurde vorrübergehend weiträumig abgesperrt. Passanten und Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen.

