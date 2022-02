Schrittweise Lockerungen: MV vor dem Bund-Länder-Gipfel Stand: 15.02.2022 14:41 Uhr Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Pläne für eine stufenweise Lockerung der Corona-Schutzvorschriften, über die bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch gesprochen werden soll.

Erste Lockerungen etwa für die Bereiche Sport, Kultur und Handel habe es in den Vorwochen gegeben. "Weitere Schritte können im März erfolgen", sagte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Wichtig sei, dass die Regeln bundesweit einheitlich, einfach und leicht nachvollziehbar seien, um bei der Bevölkerung Akzeptanz zu finden.

Dahlemann für bundeseinheitliche Regelungen

Patrick Dahlemann, der die Ministerpräsidentin beim Bund-Länder-Gipfel vertreten wird, will die Interessen des Landes besonders in den Bereichen Gastronomie und Tourismus hervorheben. Das sagte er im Gespräch bei NDR MV Live. Die Grundlage für Lockerungen sei seiner Meinung nach das Erreichen des Peaks der Omikron-Variante, hier sei eine Entspannung zu beobachten. Auch die Auslastung der Corona-bedingten Intensivbetten spräche für Lockerungen - dies sei ein Recht der Bevölkerung. Dahlemann wünscht sich eine bundeseinheitliche Regelung und will besonders Lockerungen in der Gastronomie und dem Tourismus vorantreiben.

Langsames Auslaufen der Maßnahmen

Zur konkreten Abschaffung der 2G/3G-Regelungen im öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz äußerte sich Dahlemann nicht. Es werde keinen Tag X geben, an dem alle Maßnahmen abgeschafft würden. Vielmehr sollten die Lockerungen Schritt für Schritt erfolgen. Mit Blick auf Bayern und Schleswig-Holstein sagte Dahlemann, er sei für mehr Ruhe in der Sache und weniger Getöse.

Im Vorfeld hatte Simone Oldenburg bereits angekündigt, dass die Maskenpflicht an Schulen im Unterricht vom 7. März an abgeschafft werde.

Umfangreiche Lockerungen bis 20. März vorgesehen

Beobachter gehen davon aus, dass die rot-rote Koalition zunächst die morgigen Gespräche mit dem Bund abwartet, ehe sie die Corona-Landesverordnung erneut anpasst. Das Arbeitspapier dafür liegt bereits dem ARD-Hauptstadtstudio vor: demnach sollen bis 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen.

