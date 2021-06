SPD wählt Schwesig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Stand: 18.06.2021 18:40 Uhr Auf ihrem Parteitag will die SPD die Inhalte für die Wahl im September beschließen. Parteichefin Manuela Schwesig wurde zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gewählt.

Manuela Schwesig führt die SPD erstmals als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. In der Wismarer Markthalle stimmten die Parteidelegierten mehrheitlich für die 47-Jährige. Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Doch noch nie musste sie als Spitzenkandidatin zur Wahl antreten. Vor fünf Jahren war das Erwin Sellering, der später erkrankte, zurücktrat und die damalige Bundesfamilienministerin Schwesig zurück nach Schwerin in die Staatskanzlei holte. Sellering bekam damals 92,6 Prozent Zustimmung.

Weiteres in Kürze.

Weitere Informationen 7 Min SPD-Parteitag in MV: Schwesig sieht Spielraum für Sozialpaket Im Mittelpunkt der Diskussion über das SPD-Wahlprogramm dürfte ein 50-Millionen-Euro-Sozialpaket stehen. NDR Info Interview mit der MV-Ministerpräsidentin. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.06.2021 | 18:10 Uhr