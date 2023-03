Stand: 23.03.2023 11:06 Uhr Rühn: Spaziergänger finden Artilleriegranate an Teichböschung

Spaziergänger haben am Mittwochabend in Rühn bei Bützow (Landkreis Rostock) eine Artilleriegranate gefunden und die Polizei verständigt. Das etwa 50 Zentimeter lange Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg lag am Ufer des Dorfteiches. Vermutlich hatten sie illegale Schatzsucher aus dem See gezogen und liegen lassen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, solche Gegenstände zu berühren.

