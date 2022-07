Rubenow: Einbrecher stehlen rund 120.000 Euro Stand: 19.07.2022 13:01 Uhr In Rubenow bei Wolgast haben Einbrecher aus einem Haus rund 120.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um das Ersparte der Hausbewohnerin.

Die Täter sind laut Polizei am Montag gewaltsam über die Terasse in das Haus eingedrungen. Dort fanden sie die Ersparnisse der Bewohnerin - rund 120.000 Euro, in Umschlägen verpackt in einem Schrank. Als die Frau am Abend von der Arbeit zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl und meldete dies der Polizei.

Polizei hoff auf Zeugenaussagen

Offenbar sind die Täter zwischen 8 und 17 Uhr in das Haus in Rubenow eingebrochen. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren gesichert. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

