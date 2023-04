Rostock: Zwei Tote in Plattenbau-Wohnung gefunden Stand: 21.04.2023 16:39 Uhr Die Polizei in Rostock hat in einer Wohnung zwei Tote entdeckt. Offenbar lagen die beiden Leichen dort seit mehreren Monaten.

Im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein haben Polizei und Feuerwehr zwei tote Männer in einer Wohnung in einem Wohnblock gefunden. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einer Gewalttat aus. Die genauen Todesumstände werden allerdings noch untersucht. Offenbar lagen die beiden Leichen seit mehreren Monaten in der Wohnung.

Verwesungsgeruch im Treppenhaus

Nachbarn hatten die Polizei informiert, weil sich im Treppenhaus des Plattenbaus bereits Verwesungsgeruch verbreitete. Der Briefkasten der Wohnung war seit längerem nicht geleert worden und in der Wohnung brannte dauerhaft Licht. Neben der Kriminalpolizei wurden Gerichtsmediziner eingeschaltet. Die Identifizierung sei zunächst sehr schwierig gewesen, hieß es. Die beiden Männer seien dem Trinker-Milieu zuzurechnen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

